Nijerya'da Kovid-19 tedbirleri hafifletildi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin hızlı artış Nijerya'da devam ederken, ülkedeki tedbirler gevşetildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin hızlı artış Nijerya'da devam ederken, ülkedeki tedbirler gevşetildi.

Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin onayıyla ülkede Kovid-19'a karşı konulan yasakların hafifletildiğini belirtti.

Mustapha, eyaletler arası seyahat yasağının kaldırıldığını, ülkede iç uçuşların da başlatılacağını duyurdu.

Kovid-19 nedeniyle kapatılan okullardan son sınıf öğrencilerinin sınava hazırlanması için üniversite, lise, ortaokulların açılacağını aktaran Mustapha, ilkokul ve kreşlerin kapalı kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Mustapha, ülkede uygulanan kısmi sokağı çıkma yasağının da 2 Haziran'dan itibaren 22.00-04.00 saatleri arasına indirildiğini ve 4 hafta uzatıldığını söyledi.

Nijerya'da şimdiye kadar 24 bin 567 Kovid-19 vakası görülürken 565 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA