Nijerya'da Kovid-19 sebebiyle 3 bin 751 mahkum serbest bırakıldı
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Nijerya'da Kovid-19 sebebiyle 3 bin 751 mahkum serbest bırakıldı

Nijerya hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kapasitesinin üzerine çıkan hapishanelerde şimdiye kadar 3 bin 751 mahkumun kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.

Nijerya'da Kovid-19 sebebiyle 3 bin 751 mahkum serbest bırakıldı
21.05.2020 20:11 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:11

Nijerya hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kapasitesinin üzerine çıkan hapishanelerde şimdiye kadar 3 bin 751 mahkumun kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.

Nijerya Genel İslah Merkezi Direktörü Ja'afaru Ahmed, gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevlerinde normal kapasitenin üzerinde mahkum bulunduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin onayıyla 9 Nisan'dan bu yana 3 bin 751 tutuklunun kefaletle salıverildiğini kaydeden Ahmed, hapishanelerde salgını önlemek için gelecek günlerde daha fazla mahkumun serbest bırakılacağını da söyledi.

Nijerya'da şimdiye kadar 6 bin 677 Kovid-19 vakası görülürken, 200 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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