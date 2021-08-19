Nijerya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 691 test yapıldı, 1149 kişide virüse rastlandı. Böylece ülkede salgının başladığı 2 Mart 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 7 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken, 279 kişi sağlığına kavuştu.

Nijerya'da Delta varyantının tespit edilmesinin ardından günlük vaka sayısı giderek yükseliyor.

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip ülkede şimdiye kadar 2,6 milyon Kovid-19 testi yapıldı.

Nijerya, salgınla mücadele kapsamında 17 Ağustos'ta 698 bin 880 doz AstraZeneca aşısı teslim almıştı.

Ülkede 5 Mart'ta başlayan birinci kitlesel aşı kampanyasında 3 milyon 938 bin 945 kişi aşı olmuştu.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 184 bin 593 kişi virüse yakalandı, bunlardan 167 bin 38'i sağlığına kavuştu, 2 bin 236 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu