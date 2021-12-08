Nijerya'da Kovid-19 salgınında 4'üncü dalga

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı tespit edilmesi ve son dönemde görülen hızlı artış, salgında 3'üncü dalgayı başlattı.

Lagos Valisi Babajide Sanwo-Olu, yaptığı açıklamada, ülkede görülen Omicron varyantının ardından artan aktif Kovid-19 vakalarının salgında 4'üncü dalgaya yol açtığını belirtti.

Sanwo-Olu, ülkede artan vaka sayısının vatandaşların salgına karşı önleyici tedbirlere uymamasından kaynaklandığını ifade etti.

Afrika da dahil olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinin çoğu şu anda salgının 4'üncü dalgasının yol açtığını kaydeden Sanwo-Olu, "Ne yazık ki, şu anki pozitiflik oranı yüzde 6 olan dördüncü bir dalganın başlangıcını yaşadığımız için Lagos eyaleti de tehlikede." dedi.

Şimdiye kadar 6 kişide Omicron varyantı tespit edilen Nijerya'da salgının başından bu yana 214 bin 789 Kovid-19 vakası görüldü ve 2 bin 980 kişi yaşamını yitirdi.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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