Nijerya'da Kovid-19 salgını nedeniyle tam zamanlı çalışanların yüzde 20'si işini kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de tam zamanlı çalışanların yüzde 20'sinin işini kaybettiği açıklandı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Nijerya İstatistik Bürosu (NBS) tarafından Kovid-19 salgınının, çalışanlara etkisiyle ilgili ortak bir rapor hazırlandı.

Raporda, Nijerya'da tam zamanlı çalışanların yüzde 20'sinin işini kaybettiği bildirildi.

İşine devam eden kişilerin yaklaşık yüzde 80'inin ise maaşlarının kesintiye uğradığı kaydedildi.

Geçen yıla göre bu yıl ekonomide umut verici gelişmeler olduğu kaydedilen raporda, salgının ekonomide açtığı hasarın kolay kolay toparlanamayacağı değerlendirmesinde bulunuldu.