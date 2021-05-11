Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle yeniden kısıtlamalar getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle yeniden kısıtlamalar getirildi

Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle yeniden kısıtlamalar getirildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle ülke genelinde yeni kısıtlamalar uygulanacak.

Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle ülke genelinde yeni kısıtlamalar uygulanacak.

Kovid-19'la Mücadele Komite Üyesi Mukhtar Muhammed, yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeniden kısıtlamalar getirildiğini belirtti.

Muhammed, ülkede genelinde bugünden itibaren yerel saatle 00.00-04.00'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ifade etti.

Ülkedeki tüm gece kulüpleri, barlar ve eğlence mekanlarının bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını aktaran Muhammed, toplu etkinliklerde kişi sayısının 50 ile sınırlı olacağını kaydetti.

Muhammed, sokağa çıkma yasağı sırasında sadece temel uluslararası seyahatlerin teşvik edileceğini ve mevcut tüm protokollere kesinlikle uyulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Nijerya'da şimdiye kadar 165 bin 450'den fazla Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 2 bin 65 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Organize kedi çetesi marketi böyle soydu: Biri gözetledi, diğeri işi haletti
Organize kedi çetesi marketi böyle soydu: Biri gözetledi, diğeri işi haletti
Nijerya'da camiye düzenlenen saldırıda 40 kişi kaçırıldı
Nijerya'da camiye düzenlenen saldırıda 40 kişi kaçırıldı
Hindistan'da 4 eyalet daha artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle kapanmaya gitti
Hindistan'da 4 eyalet daha artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle kapanmaya gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cansu Dere Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Diego Mesut Özil Serdar Aziz Yılmaz Vural Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle yeniden kısıtlamalar getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 06:59:48. #1.15#

title