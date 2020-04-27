Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı uzatıldı Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı üç bölgede bir hafta daha uzatıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı üç bölgede bir hafta daha uzatıldı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ulusa sesleniş konuşmasında, salgınla mücadele çerçevesinde başkent Abuja, Lagos ve Ogun eyaletlerinde sokağa çıkma yasağının bir hafta daha uzatıldığını duyurdu.

Buhari, 4 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde 20.00 ile 06.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağının başlayacağını belirterek, Kano eyaletinde bugünden itibaren iki hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini kaydetti.

Nijerya'da şimdiye kadar 1273 Kovid-19 vakası görülürken, 40 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA