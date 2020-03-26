Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle şehir içi seyahatler yasaklanacak
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şehir içi seyahatlerin yasaklanacağı bildirildi.
26.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:34
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şehir içi seyahatlerin yasaklanacağı bildirildi.
Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, yaptığı açıklamada, ülkede virüsün yayılmasını önlemek için şehir içi seyahatlerin yasaklanacağını ve otogarların kapatılacağını belirtti.
Muhammed, "vatandaşların sağlığı için evlerinde kalmaları" tavsiyesinde bulundu.
Ülkede, şimdiye kadar 52 Kovid-19 vakası görülürken; bunlardan 2'si hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA