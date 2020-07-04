Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 628'e ulaştı Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 628'e yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 628'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 141 bin 525 Kovid-19 testinin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 628'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının da son 24 saatte 454 artarak 27 bin 564'e ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının 11 bin 69'a yükseldiği ifade edildi.

Nijerya'da Lagos, başkent Abuja, Oyo, Kano, Edo, Delta ve Rivers ile en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 448 bini aşarken, 10 bin 905 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA