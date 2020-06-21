Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 500'ü aştı
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Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 500'ü aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ün üzerine çıktı.

Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 500'ü aştı
21.06.2020 07:17 | Son Güncelleme: 21.06.2020 07:27

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ün üzerine çıktı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 111 bin 52 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Son 24 saatte 19 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 506'ya yükseldiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 661 artarak 19 bin 808'e, iyileşenlerin sayısının da 6 bin 718'e çıktığı ifade edildi.

Nijerya'da Lagos 8 bin 407 vakayla, başkent Abuja 1549, Kano 1184, Rivers 866, Oyo 860 ve Edo 779 vakayla en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 300 bini aşarken, 7 bin 949 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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