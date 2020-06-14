Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 400'ü aştı
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Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 400'ü aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ün üzerine çıktı.

Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 400'ü aştı
14.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:11

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ün üzerine çıktı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 92 bin 924 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 407'ye yükseldiği duyuruldu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 507 artarak 15 bin 682'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 5 bin 101 olduğu ifade edildi.

Afrika kıtasında vaka sayısı 235 bini geçti

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 235 bini aşarken 6 bin 281 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 1484 ölümle Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi 1423 ile Güney Afrika, 760 ile Cezayir, 447 ile Sudan ve 407 ile Nijerya izledi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana ve Cezayir şeklinde sıralandı.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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