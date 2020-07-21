Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 800'ü aştı
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Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 800'ü aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 801'e yükseldi.

Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 800'ü aştı
21.07.2020 07:05 | Son Güncelleme: 21.07.2020 07:45

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 801'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede şimdiye kadar 212 bin 201 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 562 artarak 37 bin 225'e çıktı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 12 artışla 801'e ulaşırken, 15 bin 333 kişi ise hastalığı yendi.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 738 bini aştı, 15 bin 458 kişi de hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 373 bini geçti. Bu ülkeyi 88 bin 402 vakayla Mısır, 37 bin 225 vakayla Nijerya izledi.

Kıtada Seyşeller, Eritre ve Uganda'da ise şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Kaynak: AA

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