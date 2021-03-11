Nijerya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bine yaklaştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bine yaklaştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 5 artışla 1993'e yükseldi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 394 artarak 159 bin 646'ya çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 601 bin 396 testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalanan 139 bin 983 kişi iyileşti.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programından (COVAX) 3 milyon 924 bin AstraZeneca/Oxford aşısı teslim alan Nijerya, ülke genelinde toplu aşı kampanyası başladı.

Nijerya hükümeti, bu yıl yaklaşık 80 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu