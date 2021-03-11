Nijerya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bine yaklaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nijerya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bine yaklaştı

11.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:27
Nijerya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bine yaklaştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bine yaklaştı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bine yaklaştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 5 artışla 1993'e yükseldi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 394 artarak 159 bin 646'ya çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 601 bin 396 testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalanan 139 bin 983 kişi iyileşti.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programından (COVAX) 3 milyon 924 bin AstraZeneca/Oxford aşısı teslim alan Nijerya, ülke genelinde toplu aşı kampanyası başladı.

Nijerya hükümeti, bu yıl yaklaşık 80 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Aleyna Tilki Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nijerya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bine yaklaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 17:32:21. #1.16#
title