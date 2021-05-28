Nijerya'da Kovid-19 çocukların eğitimi tehdit ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Nijerya'da Kovid-19 çocukların eğitimi tehdit ediyor

Nijerya'da Kovid-19 çocukların eğitimi tehdit ediyor
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Nijerya'daki çocukların eğitimini tehdit ettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Nijerya'daki çocukların eğitimini tehdit ettiğini açıkladı.

UNICEF Nijerya Temsilcisi Peter Hawkins, Çocuklar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülkede 10 yıldır çocukların eğitime ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişiminde kaydedilen ilerlemede Kovid-19'un tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Kovid-19'un ülkede farklı sorunlar yarattığına işaret eden Hawkins, Nijerya'ya ilişkin, "Yoksulluk ve eşitsizlik artıyor. Kovid-19 salgını, çocukların ve gençlerin sağlığını, eğitimini ve korunmasını güvence altına alan temel hizmetleri sık sık kesintiye uğrattı." ifadesini kullandı.

Hawkins, geçen yılın Nijerya ve tüm dünyadaki çocuklar için zorlu geçtiğini altını çizerek salgının ne kadar uzun sürerse, çocuklar ve kadınlar üzerindeki etkinin o kadar yoğun hissedileceğini belirtti.

Salgının ayrıca seçenek öğrettiğinin altını çizen Hawkins, özellikle eğitim faaliyetinin sadece okullarda yürütülmediğini, hem bina içinde hem de dışında ders yapılabileceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Hamas: İsrail'in ihlallerini soruşturmak üzere uluslararası komisyon kurulması doğru bir adım
Hamas: İsrail'in ihlallerini soruşturmak üzere uluslararası komisyon kurulması doğru bir adım
İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulacak
İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulacak
BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren...
BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Muharrem İnce Devlet Bahçeli Antony Blinken Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Müge Anlı Deniz Çakır Burak Sergen
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nijerya'da Kovid-19 çocukların eğitimi tehdit ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 01:30:06. #1.11#

title