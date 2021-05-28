Nijerya'da Kovid-19 çocukların eğitimi tehdit ediyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Nijerya'daki çocukların eğitimini tehdit ettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Nijerya'daki çocukların eğitimini tehdit ettiğini açıkladı.

UNICEF Nijerya Temsilcisi Peter Hawkins, Çocuklar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülkede 10 yıldır çocukların eğitime ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişiminde kaydedilen ilerlemede Kovid-19'un tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Kovid-19'un ülkede farklı sorunlar yarattığına işaret eden Hawkins, Nijerya'ya ilişkin, "Yoksulluk ve eşitsizlik artıyor. Kovid-19 salgını, çocukların ve gençlerin sağlığını, eğitimini ve korunmasını güvence altına alan temel hizmetleri sık sık kesintiye uğrattı." ifadesini kullandı.

Hawkins, geçen yılın Nijerya ve tüm dünyadaki çocuklar için zorlu geçtiğini altını çizerek salgının ne kadar uzun sürerse, çocuklar ve kadınlar üzerindeki etkinin o kadar yoğun hissedileceğini belirtti.

Salgının ayrıca seçenek öğrettiğinin altını çizen Hawkins, özellikle eğitim faaliyetinin sadece okullarda yürütülmediğini, hem bina içinde hem de dışında ders yapılabileceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu