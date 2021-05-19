Nijerya'da Kovid-19 aşıları, ulaşılması zor bölgelere "drone" ile gönderiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya'da Kovid-19 aşıları, ulaşılması zor bölgelere "drone" ile gönderiliyor

Nijerya'da Kovid-19 aşıları, ulaşılması zor bölgelere 'drone' ile gönderiliyor
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının, ulaşılması zor yerlere ve çatışma bölgelerine gönderilmesinde drone kullanılıyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının, ulaşılması zor yerlere ve çatışma bölgelerine gönderilmesinde drone kullanılıyor.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, hükümet, ülkenin Cross River ve Kaduna eyaletlerinde ulaşılması zor yerlere ve çatışma bölgelerine Kovid-19 aşısı göndermek için drone kullanmaya başladı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında eğitimli psikologlar ve danışmanlardan oluşan ilk ücretsiz 24 saat yardım hattı hizmeti başlatılan eyaletlerde, sağlık merkezlerinden, ulaşılması zor yerlere ve çatışma bölgelerine aşılar drone ile gönderiliyor.

Droneler Nijerya'dan başka Gana ve Ruanda gibi bazı Afrika ülkelerinde de kan, aşı ve tıbbi malzemelerin taşınması için kullanılıyor.

Nijerya'da 5 Mart'ta başlatılan kitlesel Kovid-19 aşısı kampanyası kapsamında 2 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.

Ülkede salgının başından bu yana 165 bin 778 kişi virüse yakalandı, bunlardan 156 bin 415'i sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 67 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Ali Babacan Lale Karabıyık Süleyman Soylu
Magazin Beren Saat Ben Affleck Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Adem Büyük Şenol Güneş Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nijerya'da Kovid-19 aşıları, ulaşılması zor bölgelere "drone" ile gönderiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 02:33:25. #1.13#

title