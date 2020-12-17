Nijerya'da Kovid-19 aşıları Ocak 2021'de alınacak
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Nijerya'da Kovid-19 aşıları Ocak 2021'de alınacak

17.12.2020 02:29 | Son Güncelleme: 17.12.2020 02:32
Nijerya'da Kovid-19 aşıları Ocak 2021'de alınacak

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların, Ocak 2021'de alınacağı duyuruldu.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların, Ocak 2021'de alınacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılardan Nijerya için en uygununu seçmek için bir komite kurulduğunu söyledi.

Ehanire, aşıların korunması için farklı sıcaklıklar gerektiğinden, mevcut aşılar arasından en uygununu seçmeleri gerektiğini, aşıların Ocak 2021'de alınacağını dile getirdi.

Nijerya'nın, Küresel Aşı İttifakı İnisiyatifine (GAVİ) aşı sipariş ettiğini aktaran Ehanire, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına da (COVAX) kayıtlı olduklarını kaydetti.

Ehanire, daha önce hükümetin 20 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını duyurmuştu.

Nijerya'da şimdiye kadar 75 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 1200 kişi hayatını kaybetti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, geçen ay yaptığı açıklamada, Afrika'da aşılamanın 2021'in ikinci çeyreğine kadar başlayamayabileceğini söylemiş, aşıların soğuk hava depolarına ihtiyaç duymasının kıta için en büyük zorluk olacağını dile getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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