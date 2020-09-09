Nijerya'da korsanlar 2 Rus vatandaşını kaçırdı
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Nijerya'da korsanlar 2 Rus vatandaşını kaçırdı

Nijerya'daki Rus Büyükelçiliği, 18 mürettabatın bulunduğu Water Phoenix adlı yük gemisinde bulunan 2 Rus vatandaşının korsanlar tarafından kaçırıldığını duyurdu.

Nijerya'da korsanlar 2 Rus vatandaşını kaçırdı
09.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:42

Nijerya'daki Rus Büyükelçiliği, 18 mürettabatın bulunduğu Water Phoenix adlı yük gemisinde bulunan 2 Rus vatandaşının korsanlar tarafından kaçırıldığını duyurdu.

Nijerya'daki Rus Büyükelçiliği, 2 Rus vatandaşın korsanlar tarafından kaçırılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Korsanların saldırısı sonucu, Nijerya'nın Lagos şehrinden 30 kilometre açıktaki Water Phoenix gemisinden 2 Rus vatandaşın kaçırıldığını doğruluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

REHİNELERİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Büyükelçilik, Nijerya'nın güvenlik güçleri ile işbirliği içinde rehinelerin nerede olduğunu tespit etmek ve serbest bırakmak için uğraştıklarını da ifade etti. Nigerian Tribune gazetesinin de korsanların Nijerya'da bir yük gemisine saldırdıklarını ve ikisi de Rus olan kaptan ve mürettebattan bir kişiyi kaçırdıklarını yazdığı ifade edildi.  Gemide 7 Rus, 11 Filipinli toplam 18 kişi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

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