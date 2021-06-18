Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 42'ye çıktı
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Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 42'ye çıktı

Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 42'ye çıktı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde kolera salgınında yaklaşık bir ayda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde kolera salgınında yaklaşık bir ayda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Nijerya Temel Sağlık Geliştirme Ajansı (PHCDA) Bauchi Eyaleti Başkanı Dr. Rilwan Muhammed, yaptığı açıklamada, 25 Mayıs'tan bu yana eyaletin farklı bölgelerinde 2 bin 874 kişiye kolera teşhisi konulduğunu belirtti.

Muhammed, son dört günde 5 kişinin daha eklenmesiyle eyalette yaklaşık bir ayda salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye çıktığını kaydederek, 300 kişinin de tedavi altına alındığını söyledi.

Hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını aktaran Muhammed, bölge sakinlerine salgına karşı tedbir almaları çağrısında bulundu.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ile ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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