Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 37'ye çıktı
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Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 37'ye çıktı

Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 37'ye çıktı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde kolera salgınında son bir ayda hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde kolera salgınında son bir ayda hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Nijerya Temel Sağlık Geliştirme Ajansı (PHCDA) Bauchi Eyaleti Başkanı Dr. Rilwan Muhammed, yaptığı açıklamada, 25 Mayıs'tan bu yana eyaletin farklı bölgelerinde 1799 kişiye kolera teşhisi konulduğunu belirtti.

Muhammed, salgın nedeniyle 17 kişinin daha öldüğünü, böylece geçen aydan bu yana salgından hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye çıktığını söyledi.

Hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını aktaran Muhammed, bölge sakinlerine salgına karşı tedbir almaları çağrısında bulundu.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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