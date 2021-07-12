Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 325'e çıktı
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Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 325'e çıktı

Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 325'e çıktı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 325'e yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 325'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Chikwe İhekweazu yaptığı açıklamada, Ocak'tan bu yana ülkenin başkenti Abuja, Plateau, Kano dahil 15 eyalette kolera salgınının yayıldığını belirtti.

İhekweazu, bu süre zarfından 325 kişinin kolera nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Ülkede şimdiye kadar 14 bin 343 kişiye kolera teşhisi konulduğunu kaydeden İhekweazu, bunlardan çoğunun 5 ile 14 yaşlarında olduğunu söyledi.

İhekweazu, hükümetin salgına karşı önlemleri aldığını belirterek, halkın hijyene daha fazla önem vermesi çağrısında bulundu.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ile ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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