Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 296'ya çıktı
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Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 296'ya çıktı

Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 296'ya çıktı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 296'ya yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 296'ya yükseldi.

Başkent Abuja Sağlık ve İnsan Hizmetleri Sekreter Vekili Dr. Mohammed Kawu, yaptığı açıklamada, Abuja'da 91 kişiye kolera teşhisi konulduğunu, 7 kişinin salgından hayatını kaybettiğini belirtti.

Böyle ülkede genelinde kolera salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 296'ya yükseldi.

Kawu, hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını ifade etti.

Nijerya'da ocaktan bu yana 11 bine yakın kişiye kolera teşhisi konuldu.

Ülkede temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ile ölüm riskini artırıyor.

Nijerya'da sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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