Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 141'e çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 141'e çıktı

Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 141'e çıktı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 141'e yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 141'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) verilerine göre, ülkede salgın, 1 Ocak-3 Eylül arasında başkent Abuja'nın yanı sıra 23 eyalete yayıldı.

Bu süre zarfında 65 bin 145 kişiye kolera teşhisi konuldu ve salgın nedeniyle 2 bin 141 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede kolera salgınının en yoğun görüldüğü eyalet 10 bin 343 vaka ile Kano, salgına bağlı en fazla can kaybının kaydedildiği eyalet ise 150 kişinin hayatını kaybettiği Katsina eyaleti oldu.

NCDC Direktörü Dr. Chikwe İhekweazu, yaptığı açıklamada, ülkede tespit edilen vakaların yüzde 26'sının 5-14 yaşlarında olduğunu belirtti.

İhekweazu, ülkede salgına karşı eyaletlerde çeşitli kampanyalar başlatıldığını aktararak, halka hijyene daha fazla önem vermesi çağrısında bulundu.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu kolera, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık. Şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açan kolera, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Uçurumda mahsur kalan defineciler kendilerini ihbar etti: Gelin bizi kurtarın
Uçurumda mahsur kalan defineciler kendilerini ihbar etti: Gelin bizi kurtarın
EŞİNİN BOĞDUĞU ASLIHAN, ANNESİNİ ARAYIP, 'DAYANAMIYORUM, BENİ KURTAR? DEMİŞ
EŞİNİN BOĞDUĞU ASLIHAN, ANNESİNİ ARAYIP, 'DAYANAMIYORUM, BENİ KURTAR? DEMİŞ
Eşinin boğduğu Aslıhan, annesini arayıp, 'Dayanamıyorum, beni kurtar' demiş
Eşinin boğduğu Aslıhan, annesini arayıp, 'Dayanamıyorum, beni kurtar' demiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Yaşar Güler Mansur Yavaş Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Münir Özkul Yeşim Salkım Demet Akalın Derya Baykal
Spor Max Meyer Çağdaş Atan Burak Yılmaz Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 141'e çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 13:36:38. #1.16#

title