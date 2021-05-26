Nijerya'da kolera salgınında 20 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'da kolera salgınında 20 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da kolera salgınında 20 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde görülen kolera salgını nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde görülen kolera salgını nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bauchi eyaletinin Sağlık Komiseri Dr. Aliyu Maigoro, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde 322 kişiye kolera teşhisi konulduğunu belirtti.

Hastalığa yakalananlardan 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Maigoro, çok sayıda kişinin de tedavi altına alındığını aktardı.

Maigoro, hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını belirtti. Bölge sakinlerine salgına karşı tedbir almaları çağrısında bulunan Maigoro, herhangi bir şüpheli durumda yetkililere haber verilmesini istedi.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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