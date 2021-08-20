Nijerya'da kolera salgını yayılmaya devam ediyor
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Nijerya'da kolera salgını yayılmaya devam ediyor

Nijerya'da kolera salgını yayılmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kolera salgınının eyaletlere yayılmaya devam ettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kolera salgınının eyaletlere yayılmaya devam ettiği bildirildi.

Kaduna Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Amina Mohammed Baloni, yaptığı açıklamada, nisan ayından bu yana eyaletin farklı bölgelerinde 1665 kişiye kolera teşhisi konulduğunu belirtti.

Bu süre zarfında salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 83'ten 132'ye yükseldiğini kaydeden Baloni, 842 kişinin de tedavi altında alındığını söyledi.

Baloni, durumu kontrol altına almak için bölgelere sağlık ekipleri ve tıbbi malzemeler gönderildiğini ifade etti.

Sağlıktan Sorumlu Devlet Bakanlığının Nasarawa Eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Direktörü Dr. İbrahim Alhassan Adamu ise eyalette 800 kişiye kolera teşhisi konulduğunu kaydetti.

Adamu, bölgelere tıbbi malzemelerin sevk edildiğini belirterek, hükümetin kirli su kullanımı ve açık yerlerde tuvalet yapılmasına karşı çeşitli kampanyalar başlattığını aktardı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) açıklamaya göre, ülke genelinde Ocak'tan bu yana 1100'den fazla kişi salgında yaşamını yitirmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve kolera salgını devam ederken doktorlar maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle greve gitmişti.

Kolera nedir?

"Vibrio" adlı bir bakterinin neden olduğu kolera, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık. Şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açan kolera, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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