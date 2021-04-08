Nijerya'da kimliği belirsiz silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 8 asker hayatını kaybetti
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Nijerya'da kimliği belirsiz silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 8 asker hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da kimliği belirsiz silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 8 asker hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 8 asker yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 8 asker yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, eyaletin Konshisha bölgesinde kimliği belirsiz silahlı saldırganlar askerleri hedef aldı.

Saldırıda 8 asker hayatını kaybederken, bölgede bulunan çok sayıda sivil yaralandı.

Benue Eyaleti Valisi Samuel Ortom, yaptığı açıklamada, 2 askerden haber alınamadığını, bölgeye ilave asker sevk edildiğini belirtti.

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlere göre, saldırının ardından düzenlenen operasyonda 12 silahlı kişinin etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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