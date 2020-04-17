Nijerya'da kaza yapan yolcu otobüsü yandı: 14 ölü, 8 yaralı Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Saidu Muhammed, yaptığı açıklamada, Maiduguri-Kano kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan yolcu otobüsünün bir ağaca çarptığını ve ardından alev aldığını belirtti.

Muhammed, yangında 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Saidu Muhammed, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA