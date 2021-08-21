Nijerya'da Katolik papaz öncülüğünde Müslümanlar için cami inşa edildi

Batı Afrika'da zaman zaman dini çatışmaların yaşandığı Nijerya'da, Katolik Papaz Callistus İsara'nın öncülüğünde Müslümanlar için cami inşa edildi.

Batı Afrika'da zaman zaman dini çatışmaların yaşandığı Nijerya'da, Katolik Papaz Callistus İsara'nın öncülüğünde Müslümanlar için cami inşa edildi. Başkent Abuja'ya bağlı Gwagwalada bölgesindeki Pagada köyünde Müslümanlar için inşa edilen ve yapımı yaklaşık 1 yıl süren cami mayıs ayında ibadete açıldı. Papaz İsara, bölgedeki Müslümanların ibadet edebilmesi için yaptıkları camiye ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu