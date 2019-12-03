Nijerya'da kano kazası: 6 ölü
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Nijerya'da kano kazası: 6 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir kanonun alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

03.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:54
Nijerya'da kano kazası: 6 ölü

Batı ülkelerinden 'da bir kanonun alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin Kebbi eyaletinde meydana gelen kazada, yaşları 10 ila 15 arasında değişen 6 kız çocuğu boğuldu, 3 kişi yaralandı.

Kanodakilerin pirinç tarlalarında çalışan işçiler olduğu bildirildi.

Bölge sakinleri, kanonun 5 kişilik olduğunu ancak kapasitesinden fazla yolcu aldığı için battığını söyledi.

Kanoda en az 10 kişinin bulunduğu tahmin edilirken, kayıp kişi ya da kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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