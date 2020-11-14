Nijerya'da kano battı: 18 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nijerya'da kano battı: 18 ölü

14.11.2020 02:17 | Son Güncelleme: 14.11.2020 02:20
Nijerya'da kano battı: 18 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde nehirde yolcu taşıyan kanonun batması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde nehirde yolcu taşıyan kanonun batması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bauchi Eyaleti Polis Sözcüsü Ahmed Mohammed Wakil, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin İtas Gadau bölgesindeki Buji Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan kanonun aşırı yük nedeniyle battığını belirtti.

Wakil, 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, nehre düşen 5 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Wakil, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Teknede kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

İlgili Haberler

Ordu'da 18 ayda 780 km asfalt
Ordu'da 18 ayda 780 km asfalt
Esenler Film Günleri 18 Kasım'da başlayacak
Esenler Film Günleri 18 Kasım'da başlayacak
TIR'da 18 bin litre sahte dezenfektan ele geçti
TIR'da 18 bin litre sahte dezenfektan ele geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Berat Albayrak Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Özge Özder Caner Cindoruk Burcu Esmersoy
Spor Arda Turan Ersun Yanal Caner Erkin Gökhan Gönül Samet Aybaba
Daha Fazla Kız Ölü Türk Asker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nijerya'da kano battı: 18 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 02:20:32. #1.15#
title