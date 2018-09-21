Nijerya'da, Para Gelini Konuştu: Dedem Yaşında Bir Adamla Evlendirildim, 12 Yaşında Hamile Kaldım

Para evliliği Nijeryanın güneydoğundaki Becheve halkı arasında yaygın bir ifade. Genç kızlar ailelerin borçları ödensin diye satılıyor. Para gelini olarak adlandırılan kızlar satılan adamın malı haline geliyor.

"DEDEM YAŞINDA BİR ADAMLA EVLENDİRİLDİM"

Annesi ve amcası tarafından satılan Para Gelini Dorothy daha çocukken dedesi yaşında bir adamla evlendirildi. Talihsiz kız, "Bize para gelini diyorlar. Daha çocukken dedem yaşında bir adamla evlendirildim. 12 yaşımda hamile kaldım." dedi.

ADAM BANA TECAVÜZ EDEBİLSİN DİYE BİRİLERİ ELLERİMİ VE AYAKLARIMI TUTUYORDU

Para gelini sözlerine şöyle devam etti: Adam bana tecavüz edebilsin diye birileri ellerimi ve ayaklarımı tutuyordu. 3 adam ve 1 kadın kaçmayayım diye beni tutuyordu. Tecavüze uğradım. Adam yaşlıydı. Bana iyi davranmazdı. Döverdi. Bir seferinde beni öldürse bile kimsenin ses çıkarmayacağını söyledi." dedi.

"KİMİLERİ ÇOCUK İŞÇİ OLARAK KULLANILIYOR, BAZILARI FUHUŞA ZORLANIYOR"

Çocuk Hakları Savuncusu Pastör Akonam Richards bu akılalmaz gelenek ile ilgili "Kimileri çocuk işçi olarak kullanılıyor. Bazıları ise fuhuşa zorlanıyor. Hamile kaldıklarında ise Para Gelini'nin sahibi seviniyor. Yeni çocuk yeni para demek." açıklamasında bulundu.

"BUGÜNE KADAR KİMSE YARGILANMADI"

Becheve Aşireti Lideri Sunday Ichile; "Bu işin hala yapıldığını sanıyorlar. Artık böyle şeyler yok. 90'ların başından beri yok. Para evliliği 2009'da suç kapsamına alınmıştı. Ancak bugüne kadar kimse yargılanmadı." diyor.



