Nijerya'da kamyonetle yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi öldü
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Nijerya'da kamyonetle yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi öldü

Nijerya'da kamyonetle yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kwara eyaletinde kamyonetle yolcu otobüsünün çarpışması sonuncunda 11 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kwara eyaletinde kamyonetle yolcu otobüsünün çarpışması sonuncunda 11 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Bauchi Eyalet Koordinatörü Jonathan Owoade, yaptığı açıklamada, eyaletin Shao-Moto kara yolunda kamyonetle yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.

Owoade, kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Owoade, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Owoade, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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