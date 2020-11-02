Nijerya'da kamyon pazara girdi: 20 ölü
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Nijerya'da kamyon pazara girdi: 20 ölü

02.11.2020 01:05 | Son Güncelleme: 02.11.2020 01:05
Nijerya'da kamyon pazara girdi: 20 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın batısında meydana gelen trafik kazasında 20 kişi öldü.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın batısında meydana gelen trafik kazasında 20 kişi öldü.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ondo eyaletine bağlı Akungba Akoko bölgesinde pazara giren kamyon, çok sayıda kişiyi ezdi.

Kazada 20 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi ağır yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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