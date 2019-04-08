Nijerya'da Kamyon Pazar Yerine Girdi: 15 Ölü, 42 Yaralı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde bir kamyonun pazar yerine girmesi sonu 15 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansının (NEMA) Niger Eyalet Direktörü Alhaji Ahmed Ibrahim Inga, yaptığı açıklamada, eyaletin Bida bölgesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun, pazar yerine girerek çok sayıda kişiyi ezdiğini belirtti.

Inga, kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 42 kişinin ağır yaralandığını ifade etti.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Inga, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Kaynak: AA