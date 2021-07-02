Nijerya'da kamu petrol şirketini yeniden yapılandırma tasarısı kabul edildi

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, ülkenin kamu petrol şirketinin yeniden yapılandırılması için hazırlanan tasarı kabul edildi.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, ülkenin kamu petrol şirketinin yeniden yapılandırılması için hazırlanan tasarı kabul edildi.

Nijerya senatosu, Nijerya Ulusal Petrol Şirketinin (NNPC) ticari bir şirket haline getirilmesini ve devlet fonlarına erişiminin olmamasını içeren Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından meclise sunulan tasarıyı kabul etti.

Ülkede 28 Eylül 2020'de meclise sunulan tasarıyla ülkede petrol sektörünün özelleştirilmesinin planlandığı iddia edilmişti.

Nijerya Devlet ve Petrol Kaynakları Bakanı Timipre Sylva, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, NNPC'nin özelleştirileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Afrika'nın en büyük petrol üreticisi ve ihracatçısı Nijerya, petrol ve doğal gaz rezervlerinin üretim-paylaşım rejimini değiştirmeyi planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu