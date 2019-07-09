Nijerya'da kaju üretimi 260 bin tona ulaştı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bu yılın ilk altı ayında kaju üretimi 260 bin tona ulaştı.

Ulusal Kaju Birliğinin (NCAN) verilerine göre, Nijerya'da 2011 yılında 90 bin ton olan kaju üretimi bu yılın ilk yarısında 260 bin tona yükseldi.

NCAN Başkanı Tola Faseru, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaju üretiminin ülke ekonomisine önemli katkısı olduğunu belirterek, "Kaju, özellikle son yıllarda petrol harici ürünlerde Nijerya'nın en önemli ihracat ürünleri arasında yer aldı." ifadelerini kullandı.

Faseru ayrıca, kaju üretimindeki artışın Nijerya'da özellikle gençler arasında yaygın olan işsizliğin azalmasına ve tarım ekonomisinin canlanmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Nijerya, kaju üretiminde Afrika'da 4'üncü ve dünya genelinde 7'inci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA