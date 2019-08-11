Nijerya'da kaçırılıp serbest bırakılan denizciler İstanbul'da (1)
Nijerya açıklarında silahlı kişilerce kaçırıldıktan sonra önceki gün serbest bırakılan 10 Türk gemici İstanbul Havalimanı'na geldi.
11.08.2019 09:08
Nijerya açıklarında silahlı kişilerce kaçırıldıktan sonra önceki gün serbest bırakılan 10 Türk gemici İstanbul Havalimanı'na geldi.
16 Temmuz'da, Nijerya açıklarında deniz korsanları, 18 Türk denizcinin bulunduğu 'Paksoy 1' isimli kargo gemisine saldırarak, geminin kaptanı dahil 10 denizciyi kaçırmıştı.
- İstanbul
16 Temmuz'da, Nijerya açıklarında deniz korsanları, 18 Türk denizcinin bulunduğu 'Paksoy 1' isimli kargo gemisine saldırarak, geminin kaptanı dahil 10 denizciyi kaçırmıştı.
- İstanbul
Kaynak: DHA