Nijerya'da kaçırılıp bırakılan kız öğrenciler ailelerine teslim edilirken güvenlik güçleri 'ateş açtı'
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BBC

Nijerya'da kaçırılıp bırakılan kız öğrenciler ailelerine teslim edilirken güvenlik güçleri 'ateş açtı'

04.03.2021 14:22 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:33
Nijerya'da kaçırılıp bırakılan kız öğrenciler ailelerine teslim edilirken güvenlik güçleri 'ateş açtı'

Nijerya'da geçen hafta okullarından kaçırıldıktan sonra serbest bırakılan 279 kız öğrencinin ailelerine teslim töreni sırasında güvenlik güçlerinin ateş açtığı bildiriliyor.

Nijerya'da geçen hafta okullarından kaçırıldıktan sonra serbest bırakılan 279 kız öğrencinin ailelerine teslim töreni sırasında güvenlik güçlerinin ateş açtığı bildiriliyor.

Resmi törende en az üç kişinin vurulduğu belirtiliyor.

Hayatını kaybeden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Ailelerin törenin uzun sürmesinden rahatsız olup yetkililere taş attığı bildirildi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir veli, ailelerin hava kararmadan eve dönmek istediğini ve tören uzun sürünce tepki gösterdiğini söyledi.

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Cuma günü kaçırılan öğrenciler Salı günü serbest bırakılmıştı.

Tören öncesi ise yetkililerinin gözetiminde sağlık kontrollerinden geçmişlerdi.

Eylemi üstlenen olmamıştı.

Birleşmiş Milletler ise travmaya uğramış öğrencilerin rehabilite edilmesi için çağrı yapmıştı.

BBC
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