Nijerya'da kaçırılan onlarca öğrencinin yeri belirlendi

Nijerya'nın Niger eyaletinde, 17 Şubat'ta silahlı kişiler tarafından kaçırılan onlarca öğrencinin yerinin tespit edildiği bildirildi.

Niger Eyalet Valisi Abubakar Sani Bello, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, eyaletin Kagara bölgesinde silahlı kişiler tarafından bir yatılı okuldan kaçırılan onlarca öğrencinin, komşu eyalet Kaduna eyaletindeki bir ormanda olduklarını belirlediklerini belirtti.

Öğrencilerin serbest bırakılması için görüşmelerin devam ettiğini aktaran Bello, "Kagara okulundaki öğrenciler Kaduna eyaletine bağlı ormanındaki Birnin Gwari civarında bulunuyorlar ve yakında eve döneceklerini inanıyorum." dedi.

Bello, ayrıca eyalette daha önce silahlı kişilerin kaçırdığı 53 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.

42 kişi kaçırılmıştı

Silahlı kişiler, 17 Şubat'ta Niger eyaletindeki Kagara bölgesinde yatılı okuluna saldırı düzenleyerek 27 öğrenci ile 3'ü öğretmen 15 sivili kaçırmış ve 2 öğrenciyi öldürmüştü.

Bello, kaçırılanlar için hükümetin fidye ödemeyeceğini ancak kısa zamanda kurtarılarak ailelerine kavuşturulacaklarını belirtmişti.

Eyalette saldırının ardından yatılı okullar kapatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu