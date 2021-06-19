Nijerya'da kaçırılan onlarca öğrenciden 9'u kurtarıldı
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Nijerya'da kaçırılan onlarca öğrenciden 9'u kurtarıldı

Nijerya'da kaçırılan onlarca öğrenciden 9'u kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kebbi eyaletinde dün silahlı kişilerin bir kız kolejine düzenlediği saldırıda kaçırılan onlarca öğrenciden 9'u daha kurtarıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kebbi eyaletinde dün silahlı kişilerin bir kız kolejine düzenlediği saldırıda kaçırılan onlarca öğrenciden 9'u daha kurtarıldı.

Kebbi Eyaleti Valiliği Özel Danışmanı Rabiu Kamba, yaptığı açıklamada, ordunun dün motosikletli silahlı kişilerin Kebbi eyaletine bağlı Birnin Yauri bölgesindeki Federal Kız Kolejinde kaçırdığı onlarca kişinin ardından kurtarma operasyon düzenlediğini belirtti.

Kamba, "Nijerya ordusu, düzenlediği operasyonda 9 öğrenci kurtardı. Şu anda ordunun gözetiminde, hükümet onları yakın zamanda aileleriyle buluşturacak." dedi.

Silahlı kişiler, dün Kebbi eyaletine bağlı Birnin Yauri bölgesindeki Federal Kız Kolejine düzenlediği saldırıda iki polis ve öğretmen hayatını kaybetmiş, onlarca öğrenci kaçırılmıştı.

Ülkede, son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya'nın Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde ocaktan bu yana birçok kez öğrenciler okullardan kaçırılmıştı.

Ülkede en son 30 Mayıs'ta silahlı kişilerin Niger eyaletindeki Salihu Tanko Medresesinde düzenlediği saldırıda, 136 öğrenci kaçırılmıştı.

Nijerya'da, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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