Nijerya'da kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi
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Nijerya'da kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

14.12.2020 00:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 00:40
Nijerya'da kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için gösteri yapıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için gösteri yapıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesine toplanan yüzlerce kişi, yolları kapatarak öğrencilerin kaçırıldığı okula kadar yürüdü.

Bazı göstericiler üzerinde, "Çocuklarımızı istiyoruz", "Çocuklarımızı geri getirin", "Hükümetin şimdi harekete geçmesi gerekiyor" ve "Kankara'da güvenlik istiyoruz" yazılı pankartlar taşıyarak, çocukların kurtarılmasını talep etti.

Yaklaşık 400 öğrenci kaçırılmıştı

Silahlı çete üyeleri, cuma akşamı Kankara bölgesinde bir yatılı okula saldırı düzenleyerek yaklaşık 400 öğrenciyi kaçırmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, silahlı grubun masum çocuklara düzenlediği korkakça saldırıyı kınayarak, güvenlik güçlerinin silahlı grubu ormanda tespit ettiğini ve operasyon başlatıldığını belirtmişti.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah da operasyon sırasında bir güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydederek, arama kurtarma için ek güvenlik güçlerinin sevk edileceğini söylemişti.

Öte yandan, Katsina Valisi Aminu Masari, saldırının ardından eyaletteki tüm yatılı okulların kapatılması talimatını vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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