Nijerya'da kaçırılan öğrencilerden 21'i kurtarıldı - Haberler
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Nijerya'da kaçırılan öğrencilerden 21'i kurtarıldı

Nijerya'da kaçırılan öğrencilerden 21'i kurtarıldı
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, 31 Aralık'ta kaçırılan öğrencilerden 21'inin kurtarıldığı açıklandı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, 31 Aralık'ta kaçırılan öğrencilerden 21'inin kurtarıldığı açıklandı.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, basına yaptığı açıklamada, Bakura bölgesinde kaçırılan öğrencilerden 21'inin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Kaçırılan öğrencilerin tam sayısına dair bir açıklama yapmayan Shehu, faillerin yakalanması için operasyonlara devam ettiklerini belirtti.

Öğretmenleriyle birlikte 31 Aralık 2020'de seyahat eden öğrenciler kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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