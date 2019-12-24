Nijerya'da kaçırılan biri Türk 19 kişilik mürettebat kurtarıldı
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Nijerya'da kaçırılan biri Türk 19 kişilik mürettebat kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya açıklarında bir petrol tankerinin korsanlar tarafından saldırıya uğraması sonrası kaçırılan biri Türk 19 kişilik mürettebat kurtarıldı

24.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:21
Nijerya'da kaçırılan biri Türk 19 kişilik mürettebat kurtarıldı

Batı ülkesi açıklarında bir petrol tankerinin korsanlar tarafından saldırıya uğraması sonrası kaçırılan biri Türk 19 kişilik mürettebat kurtarıldı.


Yunan nakliye şirketi Navios Tanker Management tarafından yapılan açıklamada, "Kaçırılan mürettebat serbest bırakıldı. Şimdi güvende ve sağlık kontrollerinden geçirildiler." ifadelerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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