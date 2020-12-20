Nijerya'da kaçırılan 80 medrese öğrencisi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nijerya'da kaçırılan 80 medrese öğrencisi kurtarıldı

20.12.2020 18:15 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:18
Nijerya'da kaçırılan 80 medrese öğrencisi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde dün kaçırılan 80 medrese öğrencisinin bugün kurtarıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde dün kaçırılan 80 medrese öğrencisinin bugün kurtarıldığı bildirildi.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, yaptığı yazılı açıklamada, eyalete bağlı Unguwar Al-Kasim köyünde dün gece 80 medrese öğrencisinin silahlı kişilerce kaçırıldığını belirtti.

İsah, olayın ardından güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 80 öğrencinin bugün kurtarıldığını ifade etti.

Boko Haram üyeleri, 11 Aralık gecesi Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesinde bir yatılı okula saldırı düzenleyerek 500'den fazla öğrenciyi kaçırmıştı, öğrencilerin 344'ü iki gün önce kurtarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Varank Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş
Magazin Cansu Dere Nilgün Belgün Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Samet Aybaba Abdullah Avcı Mauricio Lemos Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Kız Kaza Çocuk Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nijerya'da kaçırılan 80 medrese öğrencisi kurtarıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 18:20:47. #1.14#
title