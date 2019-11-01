Nijerya'da kaçırılan 8 yolcu kurtarıldı

01.11.2019 15:32

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde otobüsten kaçırılan 8 yolcu kurtarıldı.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Yakubu Sabo, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette düzenlenen operasyonda iki hafta önce otobüsten kaçırılan 8 yolcunun Gurguzu ormanında kurtarıldığını bildirdi.

Kurtarılanlar arasında bir çocuğun da olduğunu ifade eden Sabo, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Sabo, operasyonda 3 silahlı kişi ve önemli mühimmatların ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor. 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan ülkedeki sorunlar, 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

Kaynak: AA