Nijerya'da kaçırılan 75 çocuk serbest bırakıldı

Nijerya'nın kuzeybatısında 1 Eylül'de kimliği belirsiz silahlı kişilerce bir okula düzenlenen baskında kaçırılan 75 çocuk serbest bırakıldı.

Nijerya'nın kuzeybatısında yer alan Zamfara eyaletinin kırsal bölgesinde yer alan Kaya köyünde bulunan Hükümet Günü Ortaokulu'na 1 Eylül'de yerel saatle 11.22'de kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından baskın düzenlenmişti. Saldırganların okulda bulunan 73 çocuğu kaçırdığı belirtilmiş, daha sonra 75 çocuğun kaçırıldığı ifade edilmişti. Yetkililer, silahlı saldırganlara yönelik askeri baskın gerçekleştirilmesi sonucu kaçırılan 75 çocuğun serbest bırakıldığını açıkladı. Zamfara Valiliği'nden yapılan açıklamada, teslim alınan 75 çocuk için fidye ödenmediği bildirildi.

Zamfara, kuzeybatı Nijerya'daki güvenlik krizini engellemek için önlemler alan 4 eyalet arasında yer alıyor. Eyalette, motosikletle seyahat eden ve ormanlarda kamp kuran silahlı grupları engellemek amacıyla bidonlarda yakıt satışı ve yakacak odunun kamyonla taşınması yasak. Nijerya'nın kuzeybatısındaki okullar veya kolejler sıklıkla silahlı grupların saldırılarına maruz kalırken, geçtiğimiz sene Aralık ayından bu yana yapılan saldırılarda bin 100'den fazla öğrenci kaçırıldı. - ABUJA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri