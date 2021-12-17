Nijerya'da kaçırılan 34 çocuk kurtarıldı - Haberler
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Nijerya'da kaçırılan 34 çocuk kurtarıldı

Nijerya'da kaçırılan 34 çocuk kurtarıldı
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneydoğusunda kaçırılan 34 çocuğun operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneydoğusunda kaçırılan 34 çocuğun operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu (NDLEA) Sözcüsü Femi Babafemi, yaptığı açıklamada, eyaletin Lokoja bölgesinde iki kız çocuğunun kaybolması üzerine operasyon düzenlediklerini belirtti.

Operasyonda kaçırılan toplam 34 çocuğun kurtarıldığını ifade eden Babafemi, çocukların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Babafemi, konuyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını ve operasyona devam edildiğini bildirdi.

Çocukların ne zaman kaçırıldığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'daki güvenlik boşluğu nedeniyle fidye için insan kaçırma hadiselerine sıklıkla rastlanıyor.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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