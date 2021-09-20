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Nijerya'da kaçırılan 21 öğrenciden 10'u fidye karşılığı serbest bırakıldı

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Nijerya'da kaçırılan 21 öğrenciden 10'u fidye karşılığı serbest bırakıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, 5 Temmuz'da kaçırılan 21 öğrenciden 10'unun serbest bırakıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, 5 Temmuz'da kaçırılan 21 öğrenciden 10'unun serbest bırakıldığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için fidye ödendi.

Kaçırılan 10 öğrenci serbest bırakılırken 11 öğrencinin ise silahlı kişilerin elinde olduğu kaydedildi.

Öğrencilerin ailelerine kavuştuğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Silahlı kişiler, 5 Eylül'de bir liseye düzenledikleri saldırıda çok sayda öğrenciyi kaçırmış ve öğrencilerin serbest bırakılması için fidye talep etmişti.

Nijerya'da geçen sene kaçırılan 1400 öğrenciden 200'e yakını serbest bırakıldı.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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