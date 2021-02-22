Nijerya'da kaçırılan 18 yolcu serbest bırakıldı
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Nijerya'da kaçırılan 18 yolcu serbest bırakıldı

22.02.2021 01:55 | Son Güncelleme: 22.02.2021 01:58
Nijerya'da kaçırılan 18 yolcu serbest bırakıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde geçen hafta silahlı kişileri tarafından kaçırılan 18 yolcunun serbest bırakıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde geçen hafta silahlı kişileri tarafından kaçırılan 18 yolcunun serbest bırakıldığı bildirildi.

Niger Eyalet Valisinin Basın Müşaviri Mary Noel-Berje, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin 14 Şubat'ta Minna-Kotangora kara yolunda yolcu otobüsüne saldırı düzenleyerek 18 kişiyi kaçırdığını belirtti.

Noel-Berje, kaçırılmanın ardından Niger eyalet hükümetinin yardımıyla kaçırılan 18 yolcunun serbest bırakıldığını ifade etti.

Noel-Berje, ayrıca eyalette 17 Şubat'ta kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Silahlı kişiler geçen hafta Niger eyaletindeki Kankara bölgesinde yatılı okula saldırı düzenleyerek 27 öğrenci ile 3'ü öğretmen 15 sivili kaçırmış ve 2 öğrenciyi öldürmüştü.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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