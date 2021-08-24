Nijerya'da kaçırılan 136 medrese öğrencisinden 6'sının öldüğü bildirildi
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Nijerya'da kaçırılan 136 medrese öğrencisinden 6'sının öldüğü bildirildi

Nijerya'da kaçırılan 136 medrese öğrencisinden 6'sının öldüğü bildirildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Niger eyaletine bağlı Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'nden 30 Mayıs'ta kaçırılan 136 medrese öğrencisinden 6'sının yaşamını yitirdiği belirtildi.

Nijerya'nın Niger eyaletine bağlı Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'nden 30 Mayıs'ta kaçırılan 136 medrese öğrencisinden 6'sının yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Salihu Tanko Medresesi Müdürü Abubakar Alhassan, öğrencileri kaçıran kişilerin kendisini arayarak öğrencilerden 6'sının hastalıktan hayatını kaybettiğini söylediklerini ifade etti.

Alhassan, diğer öğrencilerin hayatının tehlikede olduğunu kaydederek, hükümete, silahlı kişilerin talep ettiği fidyeyi ödemeleri çağrısında bulundu.

Silahlı kişilerin, 30 Mayıs'ta Salihu Tanko Medresesi'ne düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Kaçırılan öğrencilerden 11'i yürüyemeyecek kadar küçük olduğu için serbest bırakılmıştı.

Silahlı kişiler, medrese müdürünü arayarak 136 öğrencinin serbest bırakılması karşılığında 110 milyon Nijerya nairası (yaklaşık 2,29 milyon lira) fidye istemişti. Hükümet ise çocukların serbest bırakılması için fidye ödemeyeceğini açıklamıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, kaçırılan öğrencilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

Medreseden kaçırılan öğrencilerden 15'i, haziran ayında kaçmayı başarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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