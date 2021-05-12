Nijerya'da IPOB'un saldırılarında 21 polis hayatını kaybetti
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Nijerya'da IPOB'un saldırılarında 21 polis hayatını kaybetti

Nijerya'da IPOB'un saldırılarında 21 polis hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın güneyindeki Akwa İbom eyaletinde, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halklarının (IPOB) düzenlediği saldırılarda 21 polis öldürüldü.

Nijerya'nın güneyindeki Akwa İbom eyaletinde, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halklarının (IPOB) düzenlediği saldırılarda 21 polis öldürüldü.

Akwa İbom Eyaleti Emniyet Müdürü Amiengheme Andrew, yaptığı açıklamada, son zamanlarda IPOB üyelerin eyaletteki farklı karakollara saldırı düzenlediğini belirtti.

Amiengheme Andrew, saldırılarda 21 polisin hayatını kaybettiğini, 9 aracın da kundaklandığını kaydetti.

Nijerya'nın güneyinde son zamanlarda IPOB üyelerinin cezaevlerine düzenlediği saldırılarda yüzlerce mahkum firar etmişti.

Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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